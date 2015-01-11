Сотрудники Росгвардии задержали разбойника, напавшего на магазин в Кыштыме

Инцидент произошёл 29 января в 13:50. В одном из продуктовых павильонов на остановке общественного транспорта по улице Республики неизвестный вошел в помещение с предметом, похожим на нож, в руках и похитил из кассы денежные средства в размере более 3000 рублей, продукты питания и сигареты.

Оперативно прибывшими сотрудниками Росгвардии гражданин был задержан на близлежащей территории. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 38 лет. На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа, которая изъяла нож и похищенное имущество.

Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ему придется провести в тюрьме до 10 лет, если вина будет доказана. Сейчас он под арестом.

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