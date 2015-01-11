ПО «Маяк» удостоено премии «Итоги года Урала и Сибири-2017» в номинации «Социальный проект года».

Церемония вручения премии «Итоги года Урала и Сибири-2017» состоялась в Тюмени и стала заметным событием в общественно-политической жизни Уральского региона. Столица Западной Сибири впервые приняла эстафету проведения старейшей в УрФО премии, которая вручается лидерам политики и бизнеса уже в одиннадцатый раз.

Почётными гостями церемонии стали Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ Степан Киричук и Олег Цепкин, руководитель Центрального исполкома ОНФ Алексей Анисимов, руководитель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, депутаты Госдумы РФ, парламентарии законодательных собраний регионов, представители политической и деловой элиты региона.

Вручение премии подводит итоги полугодовой исследовательской работы, а за праздничной церемонией лежит масштабный трехэтапный опрос, который проводили авторитетные эксперты и исследовательские организации России. Премия в номинации «Социальный проект года» вручалась за социально ориентированный проект или эффективную социальную работу в 2017 году на территории округа. По решению экспертного совета премии в этой номинации удостоены ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» за организацию конкурсов социальных и культурных проектов, ЗАО «Русская медная компания» за трёхстороннее соглашение о социально-экономическом развитии Карабаша между областной властью, муниципалитетом и РМК, группа строительных компаний «ВИС» за строительство детских садов на Ямале в рамках частно-государственного партнёрства и ФГУП «ПО «Маяк» за реализацию серии конкурсов среди некоммерческих организаций по организации благотворительных социально значимых проектов.

«Премия «Итоги года Урала и Сибири-2017» – значимая оценка всей социальной политики нашего предприятия, на которую мы ежегодно тратим порядка 400 млн рублей, – отметил Михаил Похлебаев, генеральный директор ПО «Маяк». – Конкурсы среди некоммерческих организаций – лишь малая толика в большой работе, но они позволяют сделать реальностью важные социально значимые проекты горожан для улучшения условий проживания в Озёрском городском округе».

http://www.po-mayak.ru