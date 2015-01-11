В Челябинской области стартовал Кубок России по прыжкам в воду.

Кубок России является отборочным для участия прыгунов в весенне-зимних международных турнирах сезона 2018 года, в частности, на Гран-При в Германии и Кубок мира в Китае. Как рассказал начальник спортивной команды по прыжкам в воду Эдуард Феоктистов, на турнир в столицу Южного Урала съехался титулованный состав участников: Илья Захаров (Заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион 2012 года в Лондоне, чемпион мира 2017 года в Будапеште (Венгрия) в синхронных прыжках с трамплина 3 метра, неоднократный чемпион Европы), Евгений Кузнецов (Заслуженный мастер спорта России, серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина в паре с Ильёй Захаровым, чемпион мира 2017 года в Будапеште (Венгрия), неоднократный чемпион Европы), Надежда Бажина (мастер спорта международного класса, призер чемпионата мира 2017 года в Будапеште (Венгрия) в паре с Кристиной Ильиных, неоднократная чемпионка Европы), многократные победители и призеры международных соревнований, чемпионы Всемирной универсиады, братья Евгений и Вячеслав Новоселовы. Всего в соревнованиях принимают участие 125 спортсменов из 13 субъектов страны, обслуживает турнир 51 специалист. В ходе Кубка России будет разыграно 18 комплектов медалей. Что касается представительства Челябинской области на турнире, регион в различных дисциплинах представят 8 спортсменов. Вице-президент Российской федерации прыжков в воду, бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпиона мира Глеб Гальперин подчеркнул, что в Челябинске созданы все условия для того, чтобы на достойном уровне проводить соревнования всероссийского масштаба по прыжкам в воду. «Для Челябинской области большая честь принимать этот турнир, ведь в нем принимают участие сильнейшие прыгуны в воду не только нашей страны, но и всего мира: чемпионы и призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. В Челябинской области водные виды спорта (это и плавание, и водное поло, и прыжки в воду) находятся на очень высоком уровне развития. Уверен, что данные состязания придадут этим видам спорта новый импульс в развитии и привлекут в ряды спортсменов еще больше юных южноуральцев», – отметил на церемонии открытия соревнований министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер. Добавим, вход для зрителей на соревнования свободный. С полным расписанием турнира можно ознакомиться по ссылке.