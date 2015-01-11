10 и 11 февраля в Озёрске пройдёт танцевальный фестиваль Top Secret

10 и 11 февраля в Озёрске состоится грандиозное событие - региональный танцевальный фестиваль по хип-хопу, хаусу и брэйк-дансу «Top Secret».

Организаторами 2-х дневного мероприятия выступает арт-школа «Станция 74» при поддержке Администрации ОГО, ПО «Маяк» и Озёрского театра драмы и комедии «Наш Дом».

По словам руководителя арт-школы Светланы Худяковой, данный проект превосходит по масштабности все прошлые мероприятия Станции, ведь в маленький Озёрск съедутся известные на Урале танцевальные команды из Кыштыма, Верхнего Уфалея, Копейска, Арамиля, Челябинска, и Екатеринбурга. Судить соревнования по хип-хопу, хаусу и брэйкингу будут приглашённые гости из Москвы, Екатеринбурга и Магнитогорска, достаточно широко известные в российской танцевальной сфере:

Вадим Сизов a.k.a. bAZZ ZOMBIA (Москва)

B-boy Mel Inside (Екатеринбург)

Рытов Сергей a.k.a. Surff (Магнитогорск)

Кроме того, как и на любом уважающем себя фестивале, зрители, которые, к слову, могут прийти совершенно бесплатно, увидят и известнейших приглашенных танцоров:

- Александр Романов B-Boy Sunnu Soul (Курган)

- Святослав Пономарев aka Свят (Екатеринбург)

- Стаметов Артем aka Стамет (Екатеринбург)

- Татьяна Гусейнова Та Слободян (Екатеринбург)

- B-BOY DJ MC SASHA-M (Орск)

- Татьяна Латыпова (Челябинск)

- Фёдор Деккерт DEKKER (

Все они являются участниками, призёрами и победителями множества танцевальных соревнований всероссийского и мирового масштабов.

Голосом TOP SECRET станет MC Magic, представитель команды "NATURAL BEAT" из г. Екатеринбург.

В первый день зрители увидят соревнования среди самых маленьких участников, баттлы, а также мастер-класс по брейк-дансу. Во второй - мастер-классы по хаусу и хип-хопу, а также т.н. «Стрит шоу».

Между тем, призовой фонд мероприятия – более 60000р, и это без учёта огромного числа подарков от спонсоров, без которых подготовка к фесту не прошла бы столь успешно.

Светлана Худякова также отметила, что озёрским танцорам, выходцам из 2-х крупных местных танцевальных школ, очень важна поддержка болельщиков и призвала обязательно её оказать!