С 2018 года для страхователей введена новая форма отчетности в Пенсионный фонд

- Владимир Николаевич, для чего нужна данная отчетность?

До 2017 года сведения о стаже страхователи показывали в разделе 6 ежеквартального расчета по форме РСВ-1. Однако с 2017 года данная форма больше не применяется, а расчет по страховым взносам, представляемый в налоговые органы, данную информацию не содержит. Отчет по новой годовой форме СЗВ-СТАЖ необходим для учета сведений о периодах работы застрахованного лица на его индивидуальном лицевом счете, начисленных и уплаченных за эти периоды страховых взносах.

Хочу обратить внимание, что новая форма СЗВ-СТАЖ не отменяет подачу сведений по форме CЗВ-М. Эта отчетность уже традиционно (с 2016 года) представляется ежемесячно за предыдущий месяц в срок не позднее 15 числа и предназначена для проведения индексации пенсии пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность.

- Кто должен сдавать отчет СЗВ-СТАЖ?

Представлять форму СЗВ-СТАЖ должны работодатели, в том числе: организации и их обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели, частные адвокаты и нотариусы. В отчет включается информация обо всех сотрудниках, работающих как по трудовому договору, так и по договорам гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым начисляются страховые взносы, независимо от фактического осуществления выплат и иных вознаграждений в пользу данных лиц. На лиц, признанных безработными, сведения представляют органы службы занятости.

- Должен ли сдавать отчет СЗВ-СТАЖ предприниматель, у которого нет наемного персонала?

Если у предпринимателя в 2017 году не было сотрудников, с которыми были заключены или продолжали действовать трудовые договоры и (или) договоры гражданско-правового характера, то и представлять отчет предприниматель не должен.

- В какие сроки должна быть представлена отчетность?

В соответствии с законом - не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, т.е. сведения за 2017 год должны быть представлены не позднее 1 марта 2018 года.

При этом существуют ситуации, когда форма СЗВ-СТАЖ должна быть представлена в территориальный орган ПФР досрочно, в том числе при ликвидации страхователя, в случае применения процедуры банкротства, при реорганизации страхователя, при прекращении у страхователя-работодателя статуса адвоката, полномочий нотариуса, занимающегося частной практикой, и при обращении застрахованного лица с заявлением о назначении пенсии.

Сроки представления для каждого из этих случаев указаны в Федеральном законе от 01.04.1996 № 27-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".

- Владимир Николаевич, давайте рассмотрим такую ситуацию. Предприниматель расторгнул в сентябре 2017 года договоры со всеми работниками. Заключать новые не собирается, т.е. будет работать один. Когда в данном случае ему необходимо представить форму СЗВ-СТАЖ?

На всех уволенных в 2017 году работников предприниматель должен сдать сведения о страховом стаже за 2017 год не позднее 01.03.2018. Период работы по уволенным сотрудникам нужно отразить по дату увольнения.

Хочу отметить, что в законе отсутствует норма, обязывающая действующего страхователя представлять в ПФР форму СЗВ-СТАЖ в текущем календарном году на лиц, уволенных в этом же году.

- А если в марте 2017 года в фирме увольняется сотрудник, который является получателем пенсии с 2010 года. Нужно ли подавать на него форму СЗВ-СТАЖ в территориальный орган ПФР? Если да, то в какой срок? Надо ли выдавать ему на руки эти сведения?

На застрахованное лицо, уволенное в течение 2017 года, работодатель должен представить в территориальный орган ПФР форму СЗВ-СТАЖ с типом сведений «Исходная» по итогам года, т.е. не позднее 1 марта 2018 года, в составе пакета форм СЗВ-СТАЖ «Исходная» в целом по организации. Тот факт, что уволенный работник уже является пенсионером, не влияет на срок представления отчетности.

В день увольнения застрахованного лица или в день прекращения договора гражданско-правового характера работодатель обязан передать застрахованному лицу сведения о работе и стаже. Эти сведения должны содержать информацию только об уволенном работнике, поскольку персональные данные других работников разглашать запрещено.

- Работодателем представлена форма СЗВ-СТАЖ на 35 работников. Сведения по трем работникам не были учтены по причине выявленного несоответствия ФИО-СНИЛС, а сведения по одному работнику ошибочно не были указаны в ранее представленной форме. Какие формы работодатель должен представить в данной ситуации?

В данном случае для полнообъемного учета сведений на лицевых счетах застрахованных лиц работодатель должен представить форму СЗВ-СТАЖ с типом «Дополняющая» на указанных 4 работников.

- Какая ответственность предусмотрена для работодателя в случае непредставления в установленный срок сведений либо представления неполных и (или) недостоверных сведений по форме СЗВ-СТАЖ?

В соответствии с законом к такому страхователю применяются финансовые санкции за непредставление в установленный срок сведений либо представление неполных и (или) недостоверных сведений в размере 500 руб. в отношении каждого застрахованного лица. Если страхователем не соблюден порядок представления сведений в электронном виде, размер штрафа составит 1000 руб. за каждое правонарушение.

При этом не стоит забывать, что и должностное лицо в соответствии с КоАП привлекается к административной ответственности путем наложения штрафа в размере от 300 до 500 руб.

- Владимир Николаевич, давайте подведем итог. Что нужно сделать страхователю, чтобы правильно сдать отчет?

Чтобы избежать множества неприятностей, о которых мы говорили выше, страхователю необходимо:

1. Не затягивать со сдачей отчета до последнего дня.

2. Проверить соответствие анкетных данных работников, указанных в документах, удостоверяющих личность, и страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования.

3. Перед сдачей отчета проверить его на наличие форматно-логических ошибок. Бесплатное программное обеспечение по подготовке и предварительной проверке отчетности размещено на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru.

4. Получить протокол проверки отчета и убедиться в отсутствии ошибок.

5. Соблюдать срок для исправления ошибок. Исправленные сведения должны быть представлены в течение пяти рабочих дней.