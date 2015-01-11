С 2018 года для страхователей введена новая форма отчетности в Пенсионный фонд

Реклама на сайте|Обратная связь Четверг, 1 февраля, 17:28
Регистрация на сайте
Авторизация

Начальник отдела образования отвечает на вопросы читателей. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Город OnLine
Акция «Техника безопасности»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Февраль 2018 (15)
Январь 2018 (302)
Декабрь 2017 (304)
Ноябрь 2017 (309)
Октябрь 2017 (351)
Сентябрь 2017 (356)
Студия визуальных решений «Ника»
| Губерния

С 2018 года для страхователей введена новая форма отчетности в Пенсионный фонд

С начала 2017 года контроль и администрирование начислений и уплаты страховых взносов перешли к налоговым органам, но Пенсионный фонд Российской Федерации продолжает принимать от страхователей ряд отчетов, в том числе и по новой для всех работодателей годовой форме отчетности СЗВ-СТАЖ «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц». Подробно для чего нужна данная отчетность, и кто должен сдавать этот отчет в интервью рассказал заместитель управляющего ОПФР по Челябинской области Владимир Шаронов, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда по Челябинской области.

- Владимир Николаевич, для чего нужна данная отчетность?

До 2017 года сведения о стаже страхователи показывали в разделе 6 ежеквартального расчета по форме РСВ-1. Однако с 2017 года данная форма больше не применяется, а расчет по страховым взносам, представляемый в налоговые органы, данную информацию не содержит. Отчет по новой годовой форме СЗВ-СТАЖ необходим для учета сведений о периодах работы застрахованного лица на его индивидуальном лицевом счете, начисленных и уплаченных за эти периоды страховых взносах.

Хочу обратить внимание, что новая форма СЗВ-СТАЖ не отменяет подачу сведений по форме CЗВ-М. Эта отчетность уже традиционно (с 2016 года) представляется ежемесячно за предыдущий месяц в срок не позднее 15 числа и предназначена для проведения индексации пенсии пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность.

- Кто должен сдавать отчет СЗВ-СТАЖ?

Представлять форму СЗВ-СТАЖ должны работодатели, в том числе: организации и их обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели, частные адвокаты и нотариусы. В отчет включается информация обо всех сотрудниках, работающих как по трудовому договору, так и по договорам гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым начисляются страховые взносы, независимо от фактического осуществления выплат и иных вознаграждений в пользу данных лиц. На лиц, признанных безработными, сведения представляют органы службы занятости.

- Должен ли сдавать отчет СЗВ-СТАЖ предприниматель, у которого нет наемного персонала?

Если у предпринимателя в 2017 году не было сотрудников, с которыми были заключены или продолжали действовать трудовые договоры и (или) договоры гражданско-правового характера, то и представлять отчет предприниматель не должен.

- В какие сроки должна быть представлена отчетность?

В соответствии с законом - не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, т.е. сведения за 2017 год должны быть представлены не позднее 1 марта 2018 года.

При этом существуют ситуации, когда форма СЗВ-СТАЖ должна быть  представлена в территориальный орган ПФР досрочно, в том числе при ликвидации страхователя, в случае применения процедуры банкротства, при реорганизации страхователя, при прекращении у страхователя-работодателя статуса адвоката, полномочий нотариуса, занимающегося частной практикой, и при обращении застрахованного лица с заявлением о назначении пенсии.

Сроки представления для каждого из этих случаев указаны в Федеральном законе от 01.04.1996 № 27-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".

- Владимир Николаевич, давайте рассмотрим такую ситуацию. Предприниматель расторгнул в сентябре 2017 года договоры со всеми работниками. Заключать новые не собирается, т.е. будет работать один. Когда в данном случае ему необходимо представить форму СЗВ-СТАЖ?

На всех уволенных в 2017 году работников предприниматель должен сдать сведения о страховом стаже за 2017 год не позднее 01.03.2018. Период работы по уволенным сотрудникам нужно отразить по дату увольнения.

Хочу отметить, что в законе отсутствует норма, обязывающая действующего страхователя представлять в ПФР форму СЗВ-СТАЖ в текущем календарном году на лиц, уволенных в этом же году.

- А если в марте 2017 года в фирме увольняется сотрудник, который является получателем пенсии с 2010 года. Нужно ли подавать на него форму СЗВ-СТАЖ в территориальный орган ПФР? Если да, то в какой срок? Надо ли выдавать ему на руки эти сведения?

На застрахованное лицо, уволенное в течение 2017 года, работодатель должен представить в территориальный орган ПФР форму СЗВ-СТАЖ с типом сведений «Исходная» по итогам года, т.е. не позднее 1 марта 2018 года, в составе пакета форм СЗВ-СТАЖ «Исходная» в целом по организации. Тот факт, что уволенный работник уже является пенсионером, не влияет на срок представления отчетности.

В день увольнения застрахованного лица или в день прекращения договора гражданско-правового характера работодатель обязан передать застрахованному лицу сведения о работе и стаже. Эти сведения должны содержать информацию только об уволенном работнике, поскольку персональные данные других работников разглашать запрещено.

- Работодателем представлена форма СЗВ-СТАЖ на 35 работников. Сведения по трем работникам не были учтены по причине выявленного несоответствия ФИО-СНИЛС, а сведения по одному работнику ошибочно не были указаны в ранее представленной форме. Какие формы работодатель должен представить в данной ситуации?

В данном случае для полнообъемного учета сведений на лицевых счетах застрахованных лиц работодатель должен представить форму СЗВ-СТАЖ с типом «Дополняющая» на указанных 4 работников.

- Какая ответственность предусмотрена для работодателя в случае непредставления в установленный срок сведений либо представления неполных и (или) недостоверных сведений по форме СЗВ-СТАЖ?

В соответствии с законом к такому страхователю применяются финансовые санкции за непредставление в установленный срок сведений либо представление неполных и (или) недостоверных сведений в размере 500 руб. в отношении каждого застрахованного лица. Если страхователем не соблюден порядок представления сведений в электронном виде, размер штрафа составит 1000 руб. за каждое правонарушение.

При этом не стоит забывать, что и должностное лицо в соответствии с КоАП привлекается к административной ответственности путем наложения штрафа в размере от 300 до 500 руб.

- Владимир Николаевич, давайте подведем итог. Что нужно сделать страхователю, чтобы правильно сдать отчет?

 Чтобы избежать множества неприятностей, о которых мы говорили выше, страхователю необходимо:

1. Не затягивать со сдачей отчета до последнего дня.

2. Проверить соответствие анкетных данных работников, указанных в документах, удостоверяющих личность, и страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования.

3. Перед сдачей отчета проверить его на наличие форматно-логических ошибок. Бесплатное программное обеспечение по подготовке и предварительной проверке отчетности размещено на официальном  сайте ПФР www.pfrf.ru.

4. Получить протокол проверки отчета и убедиться в отсутствии ошибок.

5. Соблюдать срок для исправления ошибок. Исправленные сведения должны быть представлены в течение пяти рабочих дней.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/s-2018-goda-dlya-strahovateley-vvedena-novaya-forma-otchetnosti-v-pensionnyy-fond-42949

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Нажимая на кнопку ОТПРАВИТЬ, Я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности.
Код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Интервью с Любовью Владимировной Горбуновой
» День российского студенчества
» Хорошими делами прославиться нельзя… Или можно? Интервью с О.В. Костиковым. ВИДЕО
» 25 января. Ученики начальной школы снова не учатся
» Интервью с Председателем Союза садоводов Озёрска
» С 1 февраля платить за ЖКХ можно напрямую
» Машинист электровоза сфотографировал потрясающие световые столбы над Кыштымом
Обсуждаемые новости
» Интервью с Любовью Владимировной Горбуновой
» Хорошими делами прославиться нельзя… Или можно? Интервью с О.В. Костиковым. ВИДЕО
» Мэрия Магнитогорска требует извинений от Тиграна Кеосаяна
» Гибель озерского поискового отряда
» Машинист электровоза сфотографировал потрясающие световые столбы над Кыштымом
» В Кыштыме подростки превратили торгово-развлекательный центр в проходной двор
» Три миллиона для «Маяка»

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, Новогорный, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, онлайн, оперативная обстановка, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, театр кукол, фестиваль, футбол, хоккей, экология

Показать все теги