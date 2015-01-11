25-26 января в КСК Лидер прошли соревнования по дартс, в зачет XII Спартакиады «Здоровье» среди ветеранов труда и спорта Озёрского городского округа.

В соревнованиях приняли участие ветераны-спортсмены предприятий ПО «Маяк», городских организаций, строители и члены клубов по месту жительства.

Женщины: 45-54 года

1 место – Лебеденко Ирина – 602 очка («Энтузиаст»)

2 место – Андрончик Оксана («Олимп»)

3 место – Дорохова Елена («Энтузиаст»).

Женщины: 55-64 года

1 место – Редькина Вера – 507 очков («Кристалл»)

2 место – Пенягина Людмила («Союз»)

3 место – Завьялова Татьяна («Золотая осень»)

Женщины: 65 лет и старше

1 место – Глазкова Нина – 512 очков («Огонёк»)

2 место – Лебедева Татьяна («Огонёк»)

3 место – Смирнова Лилия (Ростелеком)

Мужчины: 55-64 года

1 место – Аллин Владимир – 701 очко («Авангард»)

2 место – Евграфов Александр («Союз»)

3 место – Вачугов Андрей («Комета»)

Мужчины: 65-74 года

1 место – Корнеев Алексей – 509 очков («Строитель»)

2 место – Яшнов Леонид («Знамя»)

3 место – Вавилов Владимир («Знамя»)

Мужчины: 75 лет и старше

1 место – Грошев Юрий – 529 очков («Кристалл»)

2 место – Свиридов Виктор («Локомотив»)

3 место – Попов Петр («Комета»)

Выражаем благодарность всем физоргам КФК за организацию соревнований.

Следующие соревнования среди ветеранов труда и спорта – ПЛАВАНИЕ, которые состоятся 18 февраля 2018 года, в бассейне КСК Лидер. Старт в 10:00ч. Регистрация в холле с 09:30ч.

Ждем всех желающих, принять участие в Спартакиаде «Здоровье»!