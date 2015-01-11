Заявления от родителей первоклассников начали принимать на Южном Урале

Заявления на зачисление в первый класс начинают принимать в Челябинской области с 1 февраля, документ можно подать в электронном виде через сайт Госуслуг

Приёмная кампания в 2018 году пройдёт в два этапа. До 30 июня образовательные учреждения будут принимать заявления от родителей детей, живущих на закреплённой за каждой школой территорией. С 1 июля до 5 сентября приём будет идти вне зависимости от места регистрации будущего школьника.

Как отмечают в управлении образования, в случае подачи заявления в электронном виде южноуральцам всё же придётся лично посетить школу, чтобы передать некоторые документы.

В ведомстве также отмечают, что при желании устроить ребёнка в школу не по прописке родителям следует подать заявление на втором этапе приёмной кампании.

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