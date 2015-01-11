В Челябинской области проиндексировали пособия по беременности и родам

С 1 февраля 2018 года в России проиндексированы размеры пособий, выплачиваемых в связи с материнством.

Как сообщили в фонде социального страхования, размер единовременного пособия, выплачиваемого при рождении ребенка, теперь составляет 19 тысяч 272 рубля 95 копеек (с учетом уральского коэффициента 15%). В случае рождения двух или более детей пособие выплачивается на каждого ребенка. Пособие может получить один из родителей. Работающий — по месту работы, безработный — в органах социальной защиты населения по месту жительства.

Кроме того, женщине выплачивается пособие по беременности и родам в размере 100% среднего заработка. Оно начисляется за 70 дней до родов (в случае осложненных родов — 86 дней) и 70 дней после родов. Предельный размер пособия за 140 дней в 2018 году составляет 282 тысячи 493 рубля 15 копеек.

Если страховой стаж женщины менее 6 месяцев, то пособие по беременности и родам за 140 дней составит 50 тысяч 226 рублей 40 копеек. В случае осложненных родов пособие выплачивается за 86 дней до родов и 70 дней после родов. В случае многоплодной беременности — за 84 календарных дня до родов и 110 дней — после родов.

Если работающая женщина встала на учет в женской консультации в ранние сроки беременности — до 12 недель, то она дополнительно получит единовременное пособие в размере 722 рубля 74 копейки (с учетом уральского коэффициента 15%). Пособие выплачивается по месту работы.

После окончания отпуска по беременности и родам до достижения ребенком возраста 1,5 лет выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Пособие имеет право получать один из родителей (или иной родственник), который находится в отпуске по уходу за ребенком. Пособие могут получать как работающие, так и не работающие родители. В первом случае его выплачивает работодатель, во втором — органы социальной защиты по месту жительства.

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составляет 40% среднего заработка. Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком 4 тысячи 364 рубля 94 копейки (с учетом уральского коэффициента 15%), за вторым ребенком и последующими детьми — 7 тысяч 227 рублей 35 копеек (с учетом уральского коэффициента 15%).

С первого мая 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до величины прожиточного минимума. Откорректируют и предельные размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Минимум за первого ребенка станет 5 тысяч 134 рубля 98 копеек, по уходу за вторыми последующими детьми — 7 тысяч 227 рублей 35 копеек. Максимальный размер пособия в 2018 году составляет 24 тысячи 536 рублей 56 копеек.

Если мама, находясь в отпуске по уходу за ребенком, вышла на работу на условиях неполного рабочего времени или продолжает обучение, то за ней остается право на получение ежемесячного детского пособия.

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