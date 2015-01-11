На южноуральские прилавки возвращаются турецкие помидоры

С первого февраля Россия сможет покупать помидоры еще у пяти турецких производителей. Часть из них раньше успешно продавались на Южном Урале, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской области.

Речь идет о возвращении на прилавки томатов под марками Dilek Gida Dagitim, Ergun Halcilik Ambalaj Nakliyat, OZ GUR-OK, Smyrna Seracilik и Tayftar Tarim. Еще несколько производителей: Ozaltin, Agrobay и Sural — получили добро на поставки в Россию еще прошлой осенью.

— Тот же Agrobay Seracilik из Измира активно сотрудничает с магазинами «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента», — замечают в пресс-службе ведомства. — До кризиса в российско-турецких отношениях Agrobay Seracilik отправляла в Россию 10 тысяч тонн томатов в год из производимых 14 тысяч.

Кстати, отпускная цена турецких томатов для российских магазинов в начале 2018 года составила $1,5 за килограмм, то есть около 85 рублей.

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