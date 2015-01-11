В Кыштыме приятели обворовали частный дом

В кыштымскую полицию обратился житель соседнего города Озёрска, который держит под дачу частный дом на улице Пугачёва.

Вчера он приехал в Кыштым и обнаружил, что за полторы недели отсутствия в его доме поорудовали неизвестные. Они сбили навесной замок и стащили из дома металл, одежду, мангал, коптильню и мантоварку. Ущерб составил более 40 тысяч рублей.

Работники отдела уголовного розыска в тот же день установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей нашего города 29 и 30 лет. Металл они успели сдать в пункт приёма металлолома, а одежда и кухонная утварь будут возвращены их владельцы.

Сейчас один из подозреваемых находится в следственном изоляторе, другой – под подпиской о невыезде. Каждому грозит до пяти лет лишения свободы.

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