«Манька», с премьерой!

В этот день зрительный зал в Театре кукол был полон. На премьеру пришли почти все старшие классы школы №33. И это был подарок самой молодой школе, отметившей славный 25-летний юбилей.

Декораций – никаких. Это и не спектакль в привычном его понимании – литературная композиция. На сцене только три стула. И два артиста: Екатерина Замула и Роман Соловьев. Но через несколько минут понимаешь…. что больше ничего и не нужно.

Маньке 17 лет, она сирота и работает письмоносцем, носит письма в несколько приморских деревень. Дикая, замкнутая, ничья и жаждущая приручения, она живет в своем мире. Он полон ярких красок, но сияние его недоступно окружающим. Никому не ведомы те бури, что проносятся в ее груди, тайные мечты, что тревожат по ночам и тем более сны, которые она сама стыдится даже вспомнить... Не догадывается о них и рыбак Перфилий, любовь к которому – первую в ее жизни – девушка переживает с той сладкой и мучительной силой, на которую способна только очень чистая и юная душа.

Екатерина Замула играет Маньку честно, наивно, и актрисе удивительно идет эта роль. Угловатая, легкая, вся какая-то не от мира сего, она рассказывает историю своей героини, пропуская через себя ее боль и одиночество, терзания и мучительные попытки найти точки соприкосновения с окружающим миром, любимым человеком. И все это в очень хорошем партнерстве с Романом Соловьевым, исполнившим роль Перфилия.

Рассказ этот написан в 1958 году – 60 лет назад! Наступил новый век, изменился мир… Казалось бы, что может объединять историю одиночества и чистоты и современную молодежь? Действительно, на современного подростка обрушивается лавина откровенных массмедиа, иссушая душу, вынуждая годам к пятнадцати надевать маску «крутого» пацана и «бывалой» девчонки. А вот нет. На самом деле все не так плохо. Во время спектакля Озерского театра кукол все маски куда-то улетучились. В дыхании зала, смущенных смешках и то и дело воцаряющейся тишине – в каждом живом отклике слышалась чистота переживаний юных душ, которые вот также в кого-то тайно влюблены и боятся признаться в этом даже самому себе, также одиноки и беззащитны перед огромным пугающим миром.

Так, легко и без назидания, рассказ Юрия Казакова, рассказанный двумя артистами Озерского театра кукол «Золотой петушок», на полчаса вернул нас всех к истокам, к природе, искренности, показав истинную красоту человека.