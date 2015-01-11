Китайские (???) мясные лепешки

Сегодняшним днем лепешки. Китайские лепешки с мясом. Сомневаюсь, что они китайские, ибо уж больно не похожи ни технологией, ни ингредиентами – ни тебе улиток, ни червей…. Скорее, тут уйгурский след. Но раз так называют, пусть будет. Главное, что просто и безумно вкусно.

Для приготовления понадобится:

пресное тесто – 700-800 г

говяжий фарш – 700 г

чеснок – 4 зубчика

имбирь ~20-25 г

зеленый лук – 1 пучок

соевый соус ~20 г

соль.

Фарш готовим следующим образом: в прокрученное мясо режем зеленый лук, на мелкой терке трем чеснок и имбирь, солим, добавляем соевый соус. Все хорошо перемешиваем. Готово.

Делим тесто на восемь равных частей.

Так же поступаем с фаршем.

Из теста катаем тонкую лепешку диаметром примерно 25 см. Затем от середины по радиусу делаем разрез.

Кладем часть фарша и распределяем его равномерно, не задевая внешний край. И одну четвертину круга оставляем свободной.

Теперь начинаем сворачивать. Первой загибаем свободную четвертину и с залепляем край.

Теперь идем дальше и заворачиваем получившийся треугольник. Слепляем края.

Ну, и теперь последний шаг. И снова слепляем. Получился один сплошной треугольник. Это и есть китайская мясная лепешка. Подобным образом поступаем с оставшимся тестом и мясом.

Через 5-7 минут переворачиваем, накрываем и держим еще столько же времени. Готово! Вытащив лепешки, закладываем следующие, а эти смазываем маслом. Бон аппетит!

Да, у кого-то, возможно, сразу возникнет вопрос: «Тесто - черт с ним! А мясо-то прожарится?» Уверяю вас, прожарится! Вон на фотографии видно.