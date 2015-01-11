Рабочая неделя начнется с небольшого потепления

Рабочая неделя для южноуральцев начнется с небольшого потепления. В западных районах области температура составит -1 градус.

Днем 5 февраля ожидается -6,-8 градусов. Ветер южный 4−9 метра в секунду. В целом по области средняя температура составит -5,-10 градусов. Прогнозируется, что в течение недели не будет резких перепадом и в среднем температура составит -9 градусов.

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