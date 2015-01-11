Уважаемые жители Озерского городского округа!!!

РЭО ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озёрск Челябинской области информирует Вас, что обмен водительского удостоверения на право управления транспортными средствами в связи с окончанием срока действия; утере; смены фамилии, имени, отчества; пришедшие в негодность, производится без сдачи «Правил Дорожного Движения», в соответствии с требованиями «Правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. №1097», и «Административным регламентом по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений».

Сообщаем Вам, что в подразделении РЭО ГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области, для экономии своего времени, для экономии денежных средств по оплате госпошлины (30% скидка), для удобства обращения граждан и подачи заявления в электронном виде через портал «Госуслуги», избежание очередей, существует возможность подтверждения личности. Что поможет Вам подать заявление через портал «госуслуги. ру» используя мобильное приложение и без участия посредников.

Обращаться для процедуры подтверждения личности необходимо по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина-94, помещение для приема граждан по регистрации автомототранспорта (1- этаж правое крыло), при себе иметь паспорт гражданина РФ.