Сегодня в Челябинской области стартует чемпионат WorldSkills

Сегодня на Южном Урале стартует чемпионат WorldSkills. В нем примут участие 280 молодых профессионалов региона, а также конкурсанты из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Екатеринбурга.

Со слов организаторов, это будут самые масштабные за всю историю региона соревнования по профмастерству. Лучших будут определять в строительстве, информационных технологиях, творчестве и дизайне, производстве и инженерных технологиях, сфере услуг, транспорте, логистике.

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