В Челябинске отменена Лыжня России-2018

Традиционное массовое зимнее состязание для любителей лыж — «Лыжня России» в Челябинске решили не проводить из-за аномально малой величины снежного покрова.

«Принято решение об отмене массовых стартов Лыжни России в Челябинске. Возможно, что пройдут старты в других городах Челябинской области. Также вероятно, что старты будут организованы для учеников лыжных школ региона», — пояснила Ксения Клепинина, пресс-секретарь регионального минспорта.

«В этом году спортивные забеги пройдут 10 февраля на стадионе “Карпов пруд” в посёлке Шершни, массовые забеги 11 февраля состоятся в городах области. Челябинск будет ждать снега. Пока условий для проведения массовых соревнований в городе нет», — прокомментировали отмену мероприятия в пресс-службе Челябинского государственного университета, на территории которого долгое время проводилась гонка.

Напомним, Челябинск участвует в «Лыжне России» с 2004 года. В 2017-м мероприятие было перенесено из-за морозов, в 2016-м гонку отменяли из-за карантина и эпидемии гриппа и ОРВИ.

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