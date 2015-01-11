Суд не нашел оснований для освобождения экс-сенатора Цыбко из-под стражи

На заседании в Челябинском облсуде 5 февраля оглашено заключение медосвидетельствования осужденного за взятки экс-сенатора Константина Цыбко, из которого следует, что у него нет заболеваний, которые препятствуют содержанию под стражей.

Медицинское освидетельствование было проведено ГУФСИН во время перерыва в разбирательстве. Защитники Цыбко настаивали на том, что у него есть болезнь, которая не позволяет бывшему члену Совфеда оставаться за решеткой.

Осужденный и его защитники также заявили ходатайства об отводе гособвинителя, допросе специалиста, ранее выдавшего медзаключение, а также о проведении судмедэкспертизы, в удовлетворении которых суд отказал. Следующее судебное заседание состоится во вторник, 6 февраля.

Напомним, Константин Цыбко 3 августа 2017 года был признан виновным в получении взяток на общую сумму 21 млн рублей, приговорен к 9 годам колонии строгого режима и взят под стражу в зале суда. Также экс-сенатор приговорен к штрафу 70 млн рублей в доход государства и на три года лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти.

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