Выбор жителей будет поддержан администрацией

На аппаратном совещании глава округа Евгений Щербаков вновь вернулся к вопросу о тех мерах, которые помогут исправить ситуацию по обслуживанию домов № 52 и 54 по ул. Дзержинского.

Вторую неделю подряд наиболее острой в городской повестке остаётся проблема по обслуживанию домов по ул. Дзержинского,52 и 54.

– Неудовлетворительная работа управляющей компании очевидна, – подчеркнул Евгений Щербаков, – и эта ситуация активно обсуждается в прессе. В субботу мой общественный советник в сфере ЖКХ Станислав Воденко и депутат по данному округу Сергей Гергенрейдер провели встречу с инициативной группой жителей. В настоящее время речь идёт о смене управления данными домами, вопрос только в том, к какому решению придут жители. Я предлагаю поддержать жителей этих домов, оказать им юридическую помощь и содействие либо по созданию ТСЖ, либо по смене управляющей компании, провести все соответствующие процедуры законно и правильно.

Кроме того, после того, как на прошлой неделе к решению проблем данных домов подключились специалисты администрации, в их адрес посыпались угрозы от руководства управляющей компании. Я предлагаю коллегам написать заявление в УВД, а специалистам правового управления оказать им поддержку в данном вопросе.

Далее Евгений Щербаков дал поручение начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства Наталье Левиной и начальнику управления имущественных отношений Надежде Братцевой организовать выезд и ознакомиться с тем, как складывается судьба детей-сирот, получивших в 2017 году жильё в рамках реализации соответствующей муниципальной программы.

– В прошлом году специалистам администрации удалось приобрести и передать данной социальной категории граждан пятнадцать квартир. Такое количество жилых помещений было предоставлено детям сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей, в округе впервые, и хотелось бы убедиться в том, что они смогли распорядиться своим имуществом благоразумно и их судьба складывается благополучно, – отметил Евгений Щербаков.

Также глава округа обратил внимание на то, что наряду с проблемами, в городской и, особенно, в спортивной повестке можно отметить и позитивные события. Евгений Щербаков поздравил озерскую хоккейную команду «Маяк – Гранит» с победой:

– 3 февраля наша команда выиграла у команды «Синара» со счётом 8:0 в матче, который проходил на площадке соперников в Каменск-Уральске. Впереди у озерских хоккеистов ещё одна игра, и у них есть все шансы, чтобы стать чемпионами Свердловской области. Также я хочу поздравить с этой победой всех озерчан и особенно болельщиков, которые поддерживают команду «Маяк – Гранит» даже во время выездных матчей. Надеюсь, что молодёжь, глядя на достижения озерских хоккеистов, будет заниматься физкультурой и спортом, и молодые люди будут такими же сильными и здоровыми.

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