Челябинская область поборется за право проведения «малых Олимпийских игр»

Челябинская область поборется за право проведения чемпионата мира по сноуборду и фристайлу в 2025 году. Его называют «малыми Олимпийскими играми».

Cоревнования проводятся раз в два года. На чемпионате будут определены победители в 24 дисциплинах. На XXIII Зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан, будет разыграно 102 комплекта медалей в 15 дисциплинах.

«Уже прошел первый межведомственный комитет, который принял решение, что Россия будет бороться за право проведения чемпионата мира по сноуборду и фристайлу в 2025 году», - отметил член правления организации, председатель совета директоров ГК «Солнечная долина», президент федерации фристайла Челябинской области Олег Сиротин.

По его словам, в апреле будет подана заявка на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году на Южном Урале Россия подаст в международную федерацию лыж (FIS). «Официальное решение о месте проведения чемпионата мира примут на осенней сессии FIS», - уточнил Олег Сиротин.

Для проведения соревнования такого уровня инфраструктуру горнолыжного центра горнолыжный курорт придется модернизировать. Так, планируется построить еще шесть трасс, в планах - три новых отеля. Вся спортивная инфраструктура будет финансироваться через концессионное соглашение. Объем инвестиций - 1,2 миллиарда рублей. После завершения строительства объекты будут переданы Челябинской области. После строительства новых трасс пропускная способность комплекса увеличится до 15 тысяч человек в час.

Как сообщили агентству в ГЛЦ, у «Солнечной долины» большой опыт проведения международных соревнований. Этой весной курорт принимает сразу два этапа Кубка мира по фристайлу. Первый намечен на 3 марта, второй — на 4 марта. Спортсмены начнут съезжаться на Южный Урал 27 февраля, сразу после февральской Олимпиады в Корее.

http://uralpress.ru