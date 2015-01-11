В Челябинске торжественно откроют регоператор «Сколково»

В среду, 7 февраля, в Челябинске состоится торжественная церемония открытия Регионального оператора фонда «Сколково» на базе челябинского технопарка информационных технологий и связи (IT-парка). Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского форума «Информационное общество – 2018». В открытии примет участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский и вице-президент Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин.

ехнопарк информационных технологий Челябинска стал одним из трех официальных региональных операторов самого крупного технопарка в Европе - фонда развития инновационного центра в «Сколково». Кроме Челябинска, соглашения подписаны с Новосибирском и Екатеринбургом.

«Этому предшествовала большая системная работа, которая увенчалась успехом», – прокомментировал предстоящее открытие губернатор Борис Дубровский на аппаратном совещании с заместителями и министрами. Глава региона напомнил, что присвоение статуса регионального оператора позволяет местным резидентам получить доступ к инновационным решениям и услугам фонда «Сколково». «Перечень сервисов достаточно обширный: от патентования интеллектуальной собственности до привлечения инвестиций в начинающие проекты», - уточнил губернатор. Кроме того, наличие оператора «Сколково» в регионе значительно расширяет возможности резидента по привлечению инвестиций.

Министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников доложил, что Всероссийский форум «Информационное общество – 2018» пройдет с 7 по 10 февраля. «Юрий Сапрыкин презентует основные инструменты регоператора, которые могут быть использованы резидентами», - уточнил министр. По его словам, в этот же день пройдет научно-практическая конференция, участие в которой примут технические специалисты.

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