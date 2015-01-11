Преступления и наказания. Сводка от УВД

СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 164 происшествия, возбуждено 14 уголовных дел, раскрыто 9.

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 8 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 26 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 22 выезда.

Было составлено 232 административных протокола, в том числе:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 29 протоколов;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 20 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 28 протоколов.

Осуществлено 5 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествия, проведено 2 профилактических осмотра на выявление взрывчатых веществ.

Приглашаем на службу в полицию!

Озерская полиция приглашает на службу молодых людей в возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья, имеющих среднее образование, на должности рядового и младшего начальствующего состава.

Сотрудникам полиции гарантированы достойная зарплата, социальные гарантии и льготы, как сотрудникам, так и членам их семей.

По вопросам трудоустройства в полицию можно обратиться по адресу: пр. Ленина, 43, каб. 57, тел. 2-59-12, код города - 35130.

Возможно трудоустройство иногородних.

Электронное МВД

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на портале Госуслуг ( http://www.gosuslugi.ru/ ), вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

Перечень государственных услуг, оказываемых МВД в электронном виде: https://www.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/10000001197.html#!_services

Внимание!

Если Вы столкнулись с фактами нарушений своих прав со стороны сотрудников полиции, злоупотребления и превышения ими должностных полномочий, а также в случае отказа в приеме, оформлении и регистрации заявления, сообщения о преступлениях и происшествиях просим незамедлительно проинформировать об этом по «телефону доверия», который работает в круглосуточном режиме:

телефон «горячей линии МВД» - 8(351)2688594.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск