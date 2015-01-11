Ещё 2 туристических кластера создадут в Челябинской области

В Челябинской области появится ещё два новых туристических кластера. Областной Минкульт намерен войти в новую целевую программу по развитию туризма.

Планируется, Северный кластер объединит Нязепетровский район, Верхний Уфалей и Кусинский район. Там будут создавать условия для охоты, сплавов и спортивного отдыха.

Южной точкой притяжения путешественников должен стать заповедник Аркаим, а также памятники архитектуры Троицка, Верхнеуральска и Магнитогорска. Сделают акцент и на «европейские» села — Берлин, Варну, Лейпциг, Париж и Фершампенуаз.

https://www.cheltv.ru/