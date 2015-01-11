Почти до 5 млрд рублей вырос внешнеторговый оборот Челябинской области

Челябинская область совершила прорыв в развитии торгово-экономических отношений. Об успешной работе за последние 11 месяцев отчитались перед губернатором накануне на заседании Агентства международного сотрудничества региона.

В частности, одним из самых приоритетных направлений правительства региона остается развитие торговых отношений с Китаем, увеличение экспорта и проведение российско-китайского форума малого и среднего бизнеса. При этом товарооборот с Китаем за 9 месяцев 2017 года, вырос на 66%, а всего внешнеторговый оборот Челябинской области вырос на 36,5%, то есть, до 4,91 млрд рублей.

В целом же за 11 месяцев проведено 112 международных мероприятий, 34 визита официальных делегаций региона в иностранные государства, из которых 6 – во главе с губернатором: в Индию, Китай, Казахстан и Киргизию. Челябинскую область посетило 52 официальных делегаций из Кореи, КНР, Чехии и других стран.

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