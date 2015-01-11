В Кыштыме полигон твёрдых бытовых отходов может переполниться уже через год. Об этом сообщил Александр Шварц, генеральный директор Спецсервиса – организации, являющейся регоператором по обращению с отходами в Кыштымском кластере.

По его словам, даже если на полигон будут свозить твёрдые коммунальные отходы не со всех близлежащих территорий, а только из Кыштымского городского округа, его ресурса хватит всего на полтора года работы.

– Администрация муниципалитета подготовила и выдала участок для расширения полигона, – сказал Александр Львович. – По сути, он будет продолжением действующего, который расположен в бывшем карьере по добыче каолина.

Площади нового полигона примерно в шесть гектаров должно хватить на десять лет. Но прежде чем туда начнут сваливать мусор, регоператор должен будет пройти государственную экспертизу и организовать общественное обсуждение.

– Работа по созданию новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в регионе ведётся в соответствии с федеральным законом, и это задача, которая поставлена президентом Российской Федерации Владимиром Путиным перед правительством Челябинской области, – заявил губернатор Борис Дубровский. – Южный Урал входит в число лидеров среди регионов России по реализации новой системы обращения с отходами, и мы должны завершить построение новой системы в установленные законодательством сроки.

Напомним, с ноября прошлого года областное министерство экологии определило предприятие «Спецсервис» региональным оператором в Кыштымском кластере. До 1 июня этого года он должен организовать работу по обращению с отходами семи муниципалитетов: Кыштыма, Верхнего Уфалея, Снежинска, Каслей, Озерска, Нязепетровска и Аргаяшского района.

Как сказал сайту «КР» Александр Шварц, больше зарывать деньги в землю они не будут. Благодаря имеющемуся у Спецсервиса мусороперерабатывающему комплексу, бизнесмены будут стремиться, чтобы на полигон поступали только органические отходы. Всё остальное можно переработать и продать.

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