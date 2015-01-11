Разъяснение ММПКХ относительно платежных квитанций, полученных отдельными гражданами в феврале 2018 года дополнительно к квитанциям, выставленным управляющей компанией за январь 2018 года

За период с 2014 года ММПКХ, по разным причинам (переход функции начисления коммунальных платежей к управляющим компаниям, продажа квартир и т. п.), осуществляло закрытие соответствующих лицевых счетов собственников и нанимателей жилых помещений. На некоторых закрытых лицевых счетах числится задолженность за ранее оказанные коммунальные услуги. Вышеуказанные квитанции выставлены в целях информирования граждан и погашения ранее образовавшихся долгов.

За разъяснениями по вопросам задолженности необходимо обращаться к бухгалтерам по работе с населением ММПКХ (каб. № 112,115) тел.: 4-92-65; 4-19-17; 4-82-17; 4-39-17.

График работы бухгалтерии ММПКХ

- понедельник, вторник, среда, пятница: с 08:00 до 17:00 (обеденный перерыв: с 12:00 до 13:00)

- в четверг приема нет.