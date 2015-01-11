Свыше 3,7 тыс. южноуральцев лишатся работы в феврале-мае

В Челябинской области 221 предприятие уведомило Главное управление по труду и занятости населения о сокращении в феврале-мае 3 тыс. 719 работников — по данным на 31 января, эта цифра составляла 3 тыс. 632.

Как следует из оперативной сводки ведомства на 7 февраля 2018 года, в порядке массовых увольнений до конца весны 16 организаций высвободят 2 тыс. 401 сотрудника, еще 205 компаний уведомили о сокращении 1 тыс. 318 человек (вне рамок массовых увольнений).

Кроме того, на неполном рабочем времени находится 1 тыс. 878 специалистов ООО «ЧТЗ-Уралтрак», всего же в настоящее время в таком режиме трудится 4 тыс. 750 южноуральцев на 51 предприятии.

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