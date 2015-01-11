«Наших песен удивительная жизнь» разлилась в Озерске

В минувшие выходные в ДК «Маяк» состоялись первые в этом сезоне концерты традиционной озерской «Песни года», посвященные 45-летию самого проекта и 60-летию дворца культуры.

«Наших песен удивительная жизнь» - такое название дали новой программе организаторы музыкального праздника, который начинается с исторического материала, трогающих душу воспоминаний ведущих Светланы Вельке, Юрия Кандалова и Антона Комиссарова:

- 45 лет назад по инициативе директора ДК «Маяк» М.А. Саморуковской и дирижера оркестра «Ровесник» В.М. Завьялова праздник песни появился у нас во дворце культуры. Созданный по аналогии со всероссийским телевизионным проектом в 1973 году он стал одним из самых популярных в городе. Десятки имен, сотни концертов и сотни спетых песен. Были разные времена, но всегда участники творческих коллективов дарили радость и хорошее настроение своим зрителям, жителям Озерска и гостям города. Судьба этого проекта неразрывно связана с судьбой дворца культуры «Маяк».

«Песня года-2018» представляет собой настоящий музыкальный калейдоскоп, в этот раз в нее включены советские и зарубежные песни, композиции различных направлений и стилей.

3 и 4 февраля - два вечера подряд на одной площадке выступали исполнители разных возрастов и профессий, некоторым из которых «Песня года» дала путевку на профессиональную сцену. Зрители тепло приветствовали и новые имена, и мэтров озерской эстрады. Вокалисты - Юрий Степанов, Анастасия Серебренникова, Ольга Валуева, Дмитрий Капин, Евгений Задоя, Катерина Андреева, Евгений Плыгин, Алексей Бурцев, Юлия Третьякова, Сергей Пантюхин, Елизавета Серебренникова, Наталья Назарова, Игорь Бугряков, Мариэтта Киргетова, а также вокальный ансамбль «Альянс», инструментальная группа «Пять четвертей», ансамбль песни «Аюшка» при поддержке танцевальных коллективов «Зарево» , «Вдохновение», «Русский стиль» подарили всем, кто пришел на концерты, несколько часов ярких и незабываемых эмоций.

Специальным гостем праздника стал Степан Волков - исполнитель, который принимал участие в озерской «Песне года» пять лет назад, причем не только в качестве солиста, но и ведущего праздника. Сегодня он является солистом-стажером Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета. В ходе прошедших концертов озерчанин, обладающий удивительно мелодичным и сильным голосом, подарил своим землякам две песни – «Нежность» и «Как молоды мы были».

Дворец культуры «Маяк» приглашает жителей Озерского городского округа» посетить программу «Наших песен удивительная жизнь» и прикоснуться к самобытному творчеству, к песенной культуре.

Концерты состоятся 10, 11, 17 и 18 февраля.

Билеты можно приобрести в кассе ДК «Маяк» по цене 250-300 рублей.

http://www.ozerskadm.ru