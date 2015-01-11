Южноуральцы сообщили в правительство о 50 фактах коррупции

В 2017 году в правительство Челябинской области поступило около 50 обращений граждан о фактах коррупции в органах местного самоуправления. При этом не за прошлый год не поступило ни одного заявления о фактах коррупции в отношении государственных служащих.

«Уведомления от государственных служащих о склонении к совершению коррупционных правонарушений в кадровые подразделения в 2017 году также не поступали», — сообщила заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области — начальник Управления государственной службы Татьяна Язовских.

Все заявления рассмотрены губернатором Борисом Дубровским и его заместителями, а также направлены по компетенции в прокуратуру региона. По результатам проведенной проверки в 34 случаях из 50 факты не подтвердились. По 5 обращениям приняты меры прокурорского реагирования. В частности, замглавы Копейского городского округа освобожден от занимаемой должности. Было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении директора АУ ДОЛ «Юность». Главный инженер и экономист МУ «Управление инженерного обеспечения и строительства Верхнеуральского района» привлечены к дисциплинарной ответственности. Начальнику управления предписано устранить нарушения законодательства. Аналогичное представление вынесено и в адрес главы администрации Снежинского городского округа.

В пресс-службе губернатора уточнили, что которому южноуральцы могут сообщить о фактах коррупции в органах исполнительной власти и местного самоуправления по бесплатному круглосуточному телефону 8−800−300−76−00. На номер 8−800−300−76−00 принимаются звонки о фактах взяточничества, использования служебного положения в личных целях и других проявлениях коррупции. Сообщения записываются на автоответчик и в дальнейшем регистрируются. При этом от заявителя не требуется сообщать своих персональных данных.

Также о фактах коррупции можно написать в Интернет-приемную правительства Челябинской области либо отправить письменное обращение в правительство региона по адресу: 454089, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, кабинет 9.

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