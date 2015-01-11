Более 12 тыс. южноуральцев высказали свои предложения по благоустройству общественных пространств

В 2018 году на благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» направят свыше 1 млрд рублей – жители сами выберут, какие парки, скверы и дворы преобразятся в ближайшее время.

«Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" дает южноуральцам уникальную возможность не просто изменить повседневную инфраструктуру, но и непосредственно принять участие в формировании ее приоритетов. Это возможность не только создать новые объекты для комфортной среды – фонтаны, парки, скверы, территории спорта и отдыха, но и сохранить, обустроив и улучшив, прежние объекты, которые дороги глазу и сердцу с самого детства. Активная позиция южноуральцев в этом вопросе будет способствовать преображению повседневной городской среды, созданию новых "точек притяжения" для людей и появлению новых идей», – подчеркнул Борис Дубровский.

Рейтинговое голосование за лучшие проекты благоустройства пройдет в муниципальных образованиях с населением свыше 20 тыс. человек. Это 19 городов региона: Верхний Уфалей, Златоуст, Копейск, Кыштым, Магнитогорск, Миасс, Озерск, Снежинск, Трехгорный, Троицк, Усть-Катав, Чебаркуль, Челябинск, Южноуральск, Аша, Еманжелинск, Карталы, Коркино и Сатка.

До 9 февраля продолжается прием заявок от граждан. Каждый может внести свое предложение по благоустройству любого общественного пространства на одном из 96 участков. Муниципальные власти разместили их в местах с большой проходимостью: в городских и районных администрациях, МФЦ, торговых центрах. Поступило уже более 12 тыс. предложений. На сегодняшний день в списки для обсуждения и голосования входит около 200 общественных пространств

Именно из предложений горожан будет составлен перечень общественных пространств для рейтингового голосования, которое пройдет в вышеуказанных городах до 22 марта. Для этого будут оборудованы специальные помещения. Там голосующие смогут изучить полный перечень отобранных территорий, а также дизайн-проекты благоустройства каждой из них.

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