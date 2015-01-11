Депутаты приглашают жителей принять участие в обсуждении проблем медицинского обслуживания

На 13 февраля намечено совместное заседание депутатских комиссий, посвящённое проблемам здравоохранения и оказания медицинских услуг в Озерском городском округе. На заседание приглашены начальник ЦМСЧ №71 Евгений Фомин, председатель Общественной палаты округа Вера Аксёнова, а также неравнодушные жители округа, желающие принять участие в обсуждении данной темы.

Следует отметить, что Собранием депутатов округа пятого созыва острая тема медицинского обслуживания дважды широко обсуждалась с привлечением общественности и заинтересованных сторон регионального и федерального уровня, связанных с данной сферой. В июле 2016 года состоялись депутатские слушания о проблемах и перспективах развития медицины в Озерске. В июне 2017 года прошло совещание о мерах по повышению качества медицинского обслуживания жителей ЗАТО Озерск с участием представителей ФМБА России, департамента кадровой политики Госкорпорации «Росатом», территориального фонда обязательного медицинского страхования и министерства здравоохранения Челябинской области.

– Проблема для округа очень злободневная и больная, – подчеркнул председатель Собрания депутатов округа Олег Костиков. – Но, как правило, активное участие в общественной дискуссии на эту тему принимали представители старшего поколения жителей округа. В данном случае в Собрание депутатов поступило обращение от председателя Общественной молодёжной палаты Андрея Васильева, который обеспокоен ситуацией и, в частности, крайне резкими высказываниями депутата Максима Алушкина, опубликованными в одном из интервью, высказанными в адрес руководства ЦМСЧ №71 и генерального директора ФГУП «ПО «Маяк». Видимо, назрела необходимость вновь вернуться к обсуждению проблем медицинского обслуживания, и я считаю, что в нём должны принять участие депутаты, профильный заместитель главы округа и представители общественности. Надеемся, что обсуждение пройдёт в формате открытого, но корректного диалога. А кроме того, за прошедшее время от депутатского корпуса и общественной палаты в медсанчасть были направлены ряд рекомендаций, и было бы целесообразно обсудить ход их выполнения и возникающие при этом трудности. Какую помощь в решении данных проблем могут оказать органы местного самоуправления, руководство и специалисты ЦМСЧ №71, и другие федеральные структуры в соответствии с их полномочиями.

Совместное заседание депутатских комиссий состоится 13 февраля, в 16:00 часов в актовом зале Собрания депутатов Озерского городского округа.

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