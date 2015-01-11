На озеро Тургояк с проверкой законности рубки леса отправится межведомственная группа

На озеро Тургояк с целью уточнения обстоятельств вырубки леса на территории водоема будет направлена межведомственная группа. В ее состав войдут работники областной прокуратуры и главного управления лесами. Поездка состоится в ближайшее время.

Напомним, по более ранней информации, предоставленной ГУ лесами региона, арендатор — ООО «МиассЛес» — осуществлял на озере Тургояк плановые рубки в целях заготовки древесины, «действуя в соответствии с проектом освоения лесов, согласованного с министерством экологии Челябинской области, и Лесной декларацией».

Сейчас поступила информации о принятом позднее решении организовать совместную проверку, чтобы исключить вероятность нарушения закона (межведомственная группа должна удостовериться, что деревья рубили исключительно на разрешенном участке).

тревогу забили волонтеры «Гражданского патруля», помимо массовой вырубки деревьев на Тургояке обеспокоенные антисанитарией вокруг. Так, в поле зрения общественников попали общественные туалеты на льду водоема, переполненные выгребные ямы от палаточного лагеря, мусор и остатки салютов и петард.

«Выявленные нами нарушения свидетельствуют о постоянном отсутствии должного контроля и надзора за состоянием и использованием территории памятника природы. Сегодня по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей по охране озера Тургояк «Гражданский патруль» обратился в прокуратуру Челябинской области с требованием провести проверку в отношении руководителей министерства экологии Челябинской области и областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», — рассказала представитель общественного движения в Миассе Анна Сизова.

Она напомнила, что 27-го января 2018 года волонтерами движения был обнаружен слив канализационных стоков в Тургояк. По данному факту проводится проверка.

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