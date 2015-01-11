Борис Дубровский потребовал ужесточить контроль за продажей алкоголя

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал ужесточить контроль за получением лицензии на реализацию алкогольной продукции в регионе и соблюдением законодательства в этой сфере.

Соответствующее поручение губернатор дал на первом в этом году заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Как сообщил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Челябинской области Анатолий Сабодаш, за 2017 год сотрудниками полиции было изъято 17 тысяч 136 литров этилового спирта и 90 тысяч 996 литров готовой алкогольной продукции. Из них 32,9 литра оказались опасными для жизни и здоровья. Он также отметил, что за год на 16% снизилось количество преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, в том числе на 17% снизилось число убийств. Этого удалось добиться, благодаря принимаемым активным мерам.

«Необходимо активно использовать механизм отзыва лицензии у продавцов, нарушающих правила реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним и в ночное время», — распорядился Борис Дубровский и дал необходимые поручения минсельхозу.

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