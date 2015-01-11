Озерск получил статус ТОСЭР

Постановление от 6 февраля 2018 года №113. Создание ТОР «Озёрск» будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию ЗАТО город Озёрск, созданию дополнительных рабочих мест, сохранению кадрового потенциала города, созданию гражданских производств на основе инновационных разработок предприятий атомной отрасли, привлечению инвестиций.

Подготовлено Минэкономразвития России в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».

Подписанным постановлением на территории закрытого административно-территориального образования – город Озёрск Челябинской области создаётся территория опережающего социально-экономического развития «Озёрск» (далее – ТОР «Озёрск»).

Определены границы ТОР «Озёрск», виды экономической деятельности, при которых на территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объём капитальных вложений резидентов.

Установлено, что в ТОР «Озёрск» применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза.

Создание инфраструктуры ТОР «Озёрск» будет финансироваться за счёт внебюджетных источников.

По оценке Минэкономразвития России, создание ТОР «Озёрск» обеспечит привлечение более 8,5 млрд рублей инвестиций. В результате реализации 29 инвестиционных проектов будет создано более 1 тыс. рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды составят около 2,7 млрд рублей.

Создание ТОР «Озёрск» будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию ЗАТО город Озёрск, созданию дополнительных рабочих мест, сохранению кадрового потенциала города, созданию гражданских производств на основе инновационных разработок предприятий атомной отрасли, привлечению инвестиций.

http://ozvest.ru/news/politics/ozersk-poluchil-status-toser/