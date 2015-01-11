Не стало малыша, мужественно сражавшегося со страшной болезнью

Накануне стало известно, что ушёл из жизни Артёмка Улисков, мужественно сражавшийся больше года со страшным диагнозом - острым лимфобластным лейкозом. В последнее время он вместе со своей мамой Анной Улисковой находился на лечении в Израиле. Сегодня малыш должен был отметить свой второй день рождения.. но судьба распорядилась иначе.

Мы неоднократно размещали информацию о сборе средств для Артёмки, освещали акции в его поддержку. Спасибо всем, кто не оставался равнодушным!

Вот какое обращение выложили родные мальчика на страничке по сбору средств: "Друзья, родные. Сегодня у нашего Артемки день рождения. Сегодня ему тепло и легко. Нет боли, страданий, уколов. В память о нашем маленьком герое предлагаем всем желающим выпустить в небо облачко воздушных гелиевых шариков. В свете последних событий убедительно просим остановить выбор на шарах белого/синего/голубого цветов без надписей.

ОЗЕРСК!!! ВСТРЕЧАЕМСЯ У ВЕЧНОГО ОГНЯ В 18:00

ЕКАТЕРИНБУРГ!!! Район Академический, Рутминского, 2, в 18.00

Екатеринбург, Челябинск и других желающих, мы также просим принять участие."