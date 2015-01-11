Ремонт кровель идёт по графику

Первый заместитель главы округа Иван Сбитнев еженедельно осуществляет контроль за ходом выполнения ремонта кровель в домах посёлка Татыш. 8 февраля состоялась очередная рабочая поездка в посёлок с представителями подрядной организации ООО «УралТехСтрой» и средств массовой информации.

– Была договорённость с жителями посёлка Татыш о том, что до 20 февраля в соответствии с графиком все работы по замене кровель будут выполнены, – отметил Иван Сбитнев. – Каждую неделю, начиная с 9 января, совместно с представителями подрядчика мы выезжаем в посёлок и следим за ходом выполнения работ. График ремонта кровель был также представлен жителям этих домов, чтобы они могли контролировать ситуацию. Сегодня очередной объезд, мы посмотрим на каком этапе находятся ремонтные работы.

Напомним, что в 2017 году в программу по капитальному ремонту жилых зданий в Озерском городском округе попали двадцать многоквартирных домов. В некоторых домах осенью прошлого года был выполнен ремонт фасадов, и в ноябре начались работы по замене кровель. Из-за задержки с перечислением средств, работы по укладке металлочерепицы были приостановлены. Сложности возникли в связи с тем, что пока кровли оставались открытыми в некоторых домах, расположенных в посёлке Татыш, случилось затекание воды в квартиры верхних этажей.

Директор ООО «УралТехСтрой» Константин Миронов отметил, что в настоящее время в посёлке Татыш в домах по ул. Трудящихся, 5 и 6, ул. Мира,38 ремонт кровель выполнен, близки к завершению работы в доме на ул. Южной,6.

В ходе ремонтных работ шифер был заменён на металлочерепицу. Готовые новые кровли будут проверяться комиссией, и как отметил представитель подрядной организации, поскольку они берут на себя серьёзные гарантийные обязательства, то заинтересованы выполнить ремонт в указанные сроки, добротно и качественно.

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