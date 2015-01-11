В Челябинске пройдет новый масштабный фестиваль

В конце марта в Челябинске стартует проект #ТеатрПространствоСвободы.

Большой творческий марафон включит моноспектакли, представления любительских театров, мастер-классы, поэтические поединки, экскурсии, театральные уроки и фотосессии, перформансы. Фестиваль продлится целый месяц, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал». В областном минкульте называют проект беспрецедентным.

«Наша главная цель привлечь в театры молодежь, зрителей в возрасте 12−30 лет. Сейчас в театр чаще всего ходит взрослая публика, и театральная аудитория постепенно сжимается. Молодежь же предпочитает интернет. Мы должны оторвать молодых людей от гаджетов, заинтересовать, создать творческую атмосферу, доказать, что театр — это интересно, это круто, это хайп», — рассказывает первый замминистра культуры Челябинской области Григорий Цукерман.

Кроме того, авторы проекта хотят возродить областную выставку театральных художников. Заявляют, что в нынешней участвуют 50 мастеров.

«Подобные выставки проходили еще в Советском Союзе, последняя случилась в 1987 году. Спустя 31 год мы возобновляем традицию, эта выставка станет первой в современной России», — заявил инициатор проекта, художник Сергей Александров.

Работы живописцев разместятся в выставочном зале союза художников, там же будут проходить и основные мероприятия проекта. Во время творческого марафона сразу два челябинских театра отпразднуют свои юбилеи: Камерному исполнится 30 лет, а «Манекен» встретит свое 55-летие.

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