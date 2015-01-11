Челябинская область скорбит по погибшим в авиакатастрофе в Подмосковье

Губернатор Борис Дубровский выражает глубокие соболезнования родным и близким, погибшим в авиакатастрофе в Подмосковье.
Согласно предварительной версии, сегодня в Раменском районе Московской области потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс № 703 сообщением Домодедово — Орск.
На борту Ан-148 находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
Окончательные списки погибших пока не обнародованы. Родственникам в Орске готовятся оказать всестороннюю помощь, в том числе и психологическую.
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Ключевые теги: Крушение самолёта, траур.
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