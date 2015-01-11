Более 25 тысяч южноуральцев приняли участие в лыжне России

Более 25 тысяч южноуральцев приняли участие в XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России».

Старт забегов состоялся, однако был не столь массовым из-за отсутствия снежного покрова. На территории лыжной трассы «Карпов пруд» прошли забеги на дистанции 5 км среди юношей и девушек 2000 года и младше и 10 км среди мужчин и женщин 1999 года рождения и старше.

Соревнования также прошли в Златоусте и Магнитогорске.

Отметим, что перед началом мероприятия саперы проверили все трассы на предмет взрывных устройств.

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