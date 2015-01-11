«Поэзия-великий дар, кто оседлать сумел Пегаса, тот никогда не будет стар, рифмуя мысли ежечасно!»

10 февраля в ДК им А.С.Пушкина в рамках нового проекта "Литературные вечера" состоялась презентация сборника стихов Юрия Климова. Задушевный, пронзительно искренний диалог поэта свидетельствовал о дарованном свыше творческом гении.

Удивительная атмосфера царила в воздухе во время прочтения автором произведений о любви, о своих чувствах и о себе! Необыкновенная сила духа чувствовалась в каждом слове поэта! "Где же истоки такой силы?", - спросите Вы. На этот вопрос мы ответим словами доцента Литературного института имени А. М. Горького Татьяны Никольской: "Они – в особом отношении ко всему происходящему: земной путь человека – это уроки бытия, пройти которые надо от начала и до конца. Лишь окончив эти «земные университеты», душа готова к встрече с Отцом Небесным!".

Юрий Климов выражает искреннюю благодарность за помощь,оказанную в выпуске сборника стихов добрым людям: Генеральному директору ФГУП "ПО "Маяк" Михаилу Ивановичу Похлебаеву, Суетину Александру Викторовичу и Кузнецову Юрию Яковлевичу.

Информация предоставлена заведующей структурным подразделением ДК им.А.С.Пушкина Мариной Ивановной Золотаревой.