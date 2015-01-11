Краеведы Кыштыма разыскивают родственников погибших воинов, найденных поисковиками

На странице клуба краеведов «Тихое зимовье» в социальной сети «В Контакте» появилось сообщение с именами четырёх красноармейцев, призванных на фронт в Великую Отечественную войну из нашего города и погибших в боях с фашистами. Все они были найдены во время поисковых работ. Однако найти их родных до сих пор не удалось.

Так, в сентябре 2000 года в деревне Крутики Демянского района Новгородской области местные поисковики из отряда «Белый Бор» обнаружили медальон с именем Александра Алексеевича Агеева. Им удалось узнать, что рядовой Агеев был призван Кыштымским районным военным комиссариатом и погиб 20 сентября 1942 года.

Известно, что он родился в 1908 году в Чумлякском сельсовете Щучанского района Челябинской области. Оттуда же родом была и его жена – в сохранившихся документах её имя значится как Агеева М. Фёдоровна. Останки Александра Агеева были захоронены 24 сентября 2000 года в городе Белый Бор Новгородской области.

Из нашего города на поля сражений был призван и родившийся в Кыштыме в 1902 году Георгий Петрович Буйносов. Его жену звали Таисией Ивановной, жила она на улице Ленина, 17. Старший сержант Буйносов скончался от ран 13 марта 1944 года. Найден нижегородским отрядом «Курга» в 2009 году в деревне Маслово Пустошкинского района Псковской области. Захоронен в селе Криухи того же района.

Ещё один призванный на фронт из Кыштыма – Бенц Аронович Гримберг. Он родился в 1923 году в белорусском городе Орша. Его родственница Дора Михеевна Гримберг проживала в Кыштыме на улице Пролетарской, 6.

Старший лейтенант, командир огневого взвода Гримберг погиб 30 января 1944 года в Тосненском районе Ленинградской области. Был найден межрегиональной поисковой экспедицией «Любань». Захоронен в деревне Чудской Бор того же района.

В той же Ленинградской области, западнее моста на реку Витка в урочище Красная Горка Сельцовского сельсовета Тосненского района погиб Павел Васильевич Кудренко. Там отрядом «Поиск» из Елабуги в 1991 году был найден его медальон. Он был захоронен в деревне Коркино Сельцовской волости Тосненского района в братской могиле. Известно, что он родом из Кыштыма, его семья проживала в районе графитовой фабрики.

Все, кому что-либо известно о погибших воинах или об их семьях, могут связаться с кыштымскими краеведами.

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