Ветеран из Новогорного отметила 100-летний юбилей. С этим знаменательной датой Клавдию Ивановну Плаксину поздравили представители администрации и Совета ветеранов Озерского городского округа, военного комиссариата и поселковой общественности.

Официальные лица побывали в гостях у именинницы накануне дня рождения – 9 февраля и привезли ей подарки: поздравительный адрес, цветы, конфеты и небольшую материальную помощь. К приходу гостей был накрыт стол, в ходе дружеской беседы Клавдия Ивановна рассказала о своем жизненном пути и произвела впечатление человека доброжелательного, оптимистично настроенного, сохранившего ясный ум.

- Наша уважаемая Клавдия Ивановна – из того поколения советских людей, которые получили закалку в трудные 1930-40 годы: много работала, не пасовала перед трудностями, обладала, как сейчас говорят, стрессоустойчивостью. Нам всем надо брать пример с нее, как и со всего старшего поколения, - поделился своими впечатлениями от общения с юбиляром Игорь Рамский, заместитель начальника отдела администрации ОГО по пос. Новогорный.

Согласно биографическим данным, Клавдия Ивановна Плаксина родилась в селе Кузнецкое Аргаяшского района, в крестьянской семье, в которой росли три сестры. Когда Клавдии было три года, умела ее мать. Девочка закончила четыре класса сельской школы, рано пошла работать нянькой. В 1939 году вышла замуж. Муж трудился на МТС, воевал на финском фронте. Когда вернулся с войны у них с Клавдией родился сын, но мирной жизни супруги радовались недолго. В 1941 мужа снова призвали в армию, в 1943 он погиб. В 1942 году у Плаксиных родилась дочь. В годы войны Клавдия Ивановна трудилась в колхозе: поваром, плугарем на тракторе, выполняла другие сельхозработы; последние годы перед пенсией была техничкой в совхозном клубе. Она является «Ветераном трудового фронта» и «Ветераном труда».

Сегодня Клавдия Ивановна живет в капитальном доме, в собственной квартире, которую удалось приобрести с помощью сертификата, предоставленного ей государством как вдове погибшего участника Великой Отечественной войны. О своей любимой маме заботится проживающая с ней дочь.

Пришедшим на 100-летие гостям хозяйка домашнего торжества оказалась искренне рада, долго не отпускала их и признались, что настроена и дальше не терять боевой дух и удивлять окружающих активным долголетием.

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