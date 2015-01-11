Началась Масленичная неделя

С сегодняшнего дня, 12 февраля, начинается Масленичная неделя.

Масленица является подготовительной неделей к Великому посту. Это переходящий праздник и зависит от даты начала Пасхи. В 2018 году Масленица продлится с 12 по 18 февраля.

На Руси первый день Масленицы, понедельник, назывался «встреча», в этот принято ходить в гости. Свекор и свекровь отправляли свою невестку к ее родителям, а сами совершали поход к сватам.

В это день жители всех деревень и сельских поселений просыпались позже привычного, потому что чем дольше ты проспишь в масленичный понедельник, тем больше урожая принесет тебе природа.

В этот же день начинали печь блины, а первый блин полагалось отдавать нуждающемуся человеку на помин усопших. В деревнях сооружали из соломы чучело, которое символизировало надоевшую зиму. Его возили на санях с песнями и прибаутками, а затем водружали на заснеженной горе. После этого начинались веселые катания на санках с горы и игры на свежем воздухе.

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