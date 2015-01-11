На олимпиаде челябинская спортсменка не смогла пройти квалификацию

Первая участница олимпийской сборной, которая представляет Южный Урал, уже вышла на старт, но, к сожалению, не добилась успеха.

Екатерина Ефременкова в составе женской команды по шорт-треку не сумела пройти квалификацию и выйти в финал в эстафете на дистанции 3 тысячи метров. Теперь наши девушки смогут участвовать только в «утешительном» финале 20 февраля и поборются за места с пятого по восьмое. Но Ефременкову мы еще увидим на льду на других дистанциях — 1000 и 1500 метров.

14 февраля поболеть можно будет за хоккейную сборную. В ее составе — трое представителей Южного Урала — Нестеров, Прохоркин и Войнов. Российская дружина сразится с командой Словакии.

21 февраля на старт соревнований по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» выйдут Игорь Омелин и Егор Коротков. А 23 февраля — трассу будет покорять Анастасия Чирцова.

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