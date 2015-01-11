Осужден опер антикоррупционного главка МВД РФ, сфабриковавший дело на владельца ЧТПЗ

Мосгорсуд отправил в колонию общего режима бывшего опера антикоррупционного главка МВД России Сергея Астафурова за фальсификацию доказательств по делу владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова и его адвоката.

В понедельник, 12 февраля, Мосгорсуд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ Сергея Астафурова и бывшего гендиректора ФГУП «Промресурс» Владимира Спиридонова. Первый признан виновным в превышении должностных полномочий, а второй – в пособничестве превышению полномочий, незаконном хранении оружия и подделке документов. Поскольку дело имеет гриф секретности, слушания частично проходили в закрытом режиме. По этой же причине судья огласил лишь вводную и резолютивную части приговора.

«Приговором подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Астафуров на два года лишен права занимать определенные должности в правоохранительных органах и лишен специального звания майора полиции», – рассказали в пресс-службе Московского городского суда.

Напомним, уголовное дело в отношении Астафурова и Спиридонова было возбуждено в январе 2017 года. По версии следствия, полицейский фальсифицировал часть результатов оперативно-розыскных мероприятий, на основании которых были привлечены к уголовной ответственности владелец Челябинского трубопрокатного завода Андрей Комаров и его адвокат Александр Шибанов. В марте 2014 года их обвинили в коммерческом подкупе, но в 2016 году дело было закрыто, так как оказалось сфабриковано. В мае 2017 года Андрей Комаров был удостоен звания «Почетный гражданин Челябинской области» и стал председателем Совета директоров ЧТПЗ.

https://dostup1.ru