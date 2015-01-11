Почти 4 млн рублей получила молодежь Южного Урала за креативные идеи

Почти 4 млн рублей получат победители Всероссйского конкурса молодежных проектов – 22 южноуральца стали обладателями грантов в размере 100, 150, 200 и 300 тыс. рублей.

Заявки на участие в конкурсе подали 7,8 тыс. человек из 85 субъектов Российской Федерации. При оценке проектов эксперты учитывали следующие критерии: актуальность, креативность, эффективность, профессиональность, адресность, практическое применение; масштабность; публичность. Каждый критерий оценивался по 10-балльной шкале.

Участники конкурса представили свои социально значимые инициативы по шести актуальным направлениям, таким как межнациональное и межрелигиозное взаимодействие; поддержка творческой молодежи; поддержка волонтерских и добровольческих инициатив; поддержка студенческих инициатив; карьера и самоуправление; вовлечение молодых людей в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития.+

Так, в этом году на гранты этого конкурса будут реализованы следующие социально-полезные идеи: слет волонтеров УрФО «Тепло», проект по рециклингу «Второе дыхание», профессиональная ориентация молодежи, нуждающейся в особой заботе государства «Кухня Жизни», школа тренеров «Горизонт»

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