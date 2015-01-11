На Южном Урале планируют создать сеть школ финансовой грамотности

В Челябинской области планируется создать сеть школ финансовой грамотности населения – программа рассчитана на различные категории граждан, от детей до пенсионеров.

Программа будет реализована силами регионального Минфина и Центра финансовой грамотности. Она рассчитана на учащихся общеобразовательных, средних профессиональных учреждений, вузов и воспитанники детдомов. В целевую группу входят также потребители финансовых услуг (военнослужащие, безработные, женщины в декрете, граждане с низкими доходами), пенсионеры, представители малого и среднего бизнеса.

Цель программы – формирование у населения разумного финансового поведения, практики принятия обоснованных финансовых решений, ответственного отношения к деньгам, а также содействие защите прав граждан.

В рамках программы предлагается создать школы в районах Челябинской области, повысить квалификацию и поддержку педагогов. Планируется организация конференций, семинаров, встреч и других мероприятий. Для проверки знаний будут проводиться тестирования и опросы. Также курс финансовой грамотности предлагается внедрить в образовательную систему.

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