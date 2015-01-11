Проиндексированы размеры пособий по материнству

С 1 февраля 2018 года по всей России проиндексированы размеры пособий, выплачиваемых в связи с материнством.

Расскажем подробно о пособиях, выплачиваемых Фондом социального страхования РФ:

1. Встав на учет в женской консультации в ранние сроки беременности – до двенадцати недель, работающая женщина имеет право на единовременное пособие в размере 817 рублей 01 копейка с учетом уральского коэффициента 30%.

Пособие выплачивается по месту работы на основании справки медицинской организации о постановке на учет в первые 12 недель беременности.

2. За весь период отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов 86, при рождении двух и более детей - 110) календарных дней после родов работающей женщине по месту работы выплачивается пособие по беременности и родам в размере 100% среднего заработка.

Предельный размер пособия за 140 дней в 2018 году составляет 282493 рубля 15 копеек при одноплодной беременности и неосложнённых родах.

Если страховой стаж женщины менее 6 месяцев, то пособие по беременности и родам рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента (МРОТ в 2018 году – 10912 рублей 35 копеек). Таким образом, размер пособия за 140 дней составит 50226 рублей 40 копеек при одноплодной беременности и неосложнённых родах.

3. При рождении ребенка выплачивается единовременное пособие. Право на него имеет один из родителей, причем не важно, являются ли они работающими или безработными. Работающие граждане получают пособие по месту работы, безработные – в органах социальной защиты населения по месту жительства.

Размер пособия с 1 февраля 2018 года – 21786 рублей 82 копейки с учетом уральского коэффициента 30%. В случае рождения двух или более детей пособие выплачивается на каждого ребенка.

4. После окончания отпуска по беременности и родам до достижения ребенком возраста полутора лет выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

Пособие имеет право получать один из родителей (или иной родственник), фактически осуществляющий уход за ребенком и находящийся в отпуске по уходу за ребенком.

Размер пособия составляет 40% среднего заработка, но не менее 4085 рублей 03 копейки (с учетом уральского коэффициента 30%) - по уходу за первым ребенком; 8170 рублей 05 копеек (с учетом уральского коэффициента 30%) по уходу за вторым и последующими детьми.

Предельный размер пособия в 2018 году составляет 24 536 рублей 56 копеек.

5. На сроке беременности тридцать недель женской консультацией выдается родовый сертификат, который является дополнительной финансовой поддержкой деятельности медицинских учреждений. Стоимость родового сертификата составляет 11 000 рублей. Указанные средства перечисляются Фондом социального страхования РФ медицинским организациям, оказывающим медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также детям в течение первого года жизни, на основании представленных ими талонов родовых сертификатов.

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