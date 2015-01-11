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Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

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«Сначала снизят, а потом взвинтят цены»: челябинские аптеки начали борьбу с федеральными сетями

Аптеки Челябинской области во избежание разорения решили противостоять демпингу крупных федеральных сетей, заполонивших регион. Приструнить конкурентов они намерены с помощью антимонопольной службы, обращений к местным властям и всевозможных круглых столов. Бизнесмены уверены: если выиграют их противники, проиграют все потребители.

14 февраля, представители более двух десятков региональных аптечных сетей обсудили ценовой демпинг в фармацевтической торговле со стороны крупных федеральных сетей и его последствия.

— Засилье федеральных сетей на Южном Урале началось лет восемь назад, а сейчас оно дало ярко видимый эффект, — заявил гендиректор ООО «Алвик» Александр Куперберг. — За последний год с местного рынка исчезла местная аптечная сеть «Гран» и прочие, на очереди — многие другие. Причина в том, что федеральные конкуренты, чтобы выжить местные компании с рынка, активно демпингуют. Настолько, что продают лекарственные препараты из топ-200 самых популярных позиций по ценам ниже закупочных. На данном этапе выигрывают покупатели, но так продлится недолго. Местные аптечные сети вынуждены снижать цены вслед за федералами настолько, что работают в минус. Как только местные аптечные сети из-за убытков покинут рынок, федералы взвинтят цены гораздо выше, чем были до их выхода на местный рынок. При этом они раза в два сократят количество своих аптек — уберут все убыточные. Значит огромное количество фармспециалистов останется не у дел. И если ничего не изменить, местный аптечный бизнес ждёт крах уже через полгода-год.

Несколько местных аптечных сетей поделились своими проблемами в подтверждение таких прогнозов.

— Мы развиваем 29 аптек в 17 городах Южного Урала, — рассказал гендиректор аптечной сети «Медуница» Олег Чернышов. — За год чистая прибыль организации сократилась в три раза. Если ситуация на рынке останется прежней, то через год, а может, и раньше, с бизнесом придётся проститься. А пока нашу компанию спасает то, что ещё не во все региональные города нашего присутствия зашли федеральные конкуренты. Как выход нам предлагают по-хитрому сменить поставщика, замкнув на нём весь товарный поток, цены и всё остальное — вплоть до зарплат персоналу. Мы в этом предложении видим только гибель.

— В Копейске только в радиусе 500 метров за небольшой промежуток времени открылось 16 аптек! — привёл пример представитель местной аптечной сети «Альт-Фарм». — Нашу в этом скопище пришлось закрыть. Всего из 14 наших аптек в течение года половину мы уже закрыли. Что будет дальше, боюсь представить… Обидно и то, что федералы большинство налогов платят не у нас, а там, где зарегистрирован бизнес. Да и выручка, прибыль — всё идёт на сторону, наш город просто выжимают.

— Сводит с ума и откровенное воровство наших сотрудников федеральными коллегами, — рассказал представитель аптечной сети «Рифарм» в Миассе и Челябинске Владимир Тихонов. — Мы потратили уйму времени, сил и средств на обучение персонала. А теперь, наобещав людям золотые горы, а порой и просто прибавку к зарплате в пару тысяч рублей, их у нас переманивают. И ладно бы у людей всё было хорошо. Но часто остаётся только пожалеть сотрудников, которым в реальности эти «горы» не достаются: нередко по факту выясняется, что их «забыли» предупредить об условиях, при которых им готовы платить большие суммы. Например, нужно продавать определённое количество высокомаржинального товара — тех же БАДов, или выполнять планы по реализации продукции конкретных марок.

— К сожалению, у нас не хватает средств, чтобы бороться с российскими завоевателями, — посетовала руководитель одной из миасских аптечных сетей. — Это понятно даже по тому, как и какие площадки они арендуют. Например, выбирая место, они предлагают собственнику аренду не просто на треть выше, чем он получает сейчас, но и за год вперёд! Нам такое поведение — не по зубам. И открывают свои филиалы при этом аккурат по соседству с аптекой, которую хотят «съесть». С учётом их ценовой политики на самые популярные товары у них всё прекрасно получается. Ведь покупатели обычно, увидев, что несколько привычных товаров в новой аптеке стоят дешевле, уверяют себя, что там цены выгоднее на всё-всё-всё. Разумеется, обманываются, но нам от этого не легче.

По словам местных игроков аптечного рынка, результат демпинга со стороны федеральных конкурентов чётко виден в Перми и Хабаровске.

— Там три крупные российские сети вытеснили практически весь местный фармбизнес, — констатировал Александр Куперберг. — После этого часть менее выгодных федеральных точек закрыли, а цены в них заметно подняли. Считаю, что Челябинск сейчас готовят под три федеральные сети из топ-10 на российском рынке — «Вита», «Живика» и «Аптека от склада».

Попробовать хоть как-то снизить градус накала и изменить поведение конкурентов на Южном Урале региональные аптечные сети решили с помощью властей и УФАС. Они подготовили заявление о нарушении антимонопольного законодательства федеральными сетями. Подписи под обращением оставили предприниматели из Челябинска, Копейска, Миасса, Аши, Карталов, Чебаркуля, Озёрска и других городов области. В их числе компании, работающие под брендами «Алвик», «Медуница», «Арт-Фарм», «Авиценна», «Хорошая аптека», «Живая капля», «Фарм-Лайф», «Доктор Че», «Киви», «Рифарм», «Исток-фарм», «Не болей» и других. В ближайшее время заявление передадут на рассмотрение специалистам антимонопольной службы.

В прошлом году непростая ситуация в аптечном сегменте Южного Урала довела до банкротства одного из крупнейших местных оптовиков — поставщика аптечной сети «Классика». В конце года арбитражный управляющий ООО «Аптека «Классика» ЧЛ» (работала с челябинскими аптеками) отчитался в суде о процедуре банкротства. 

http://m.chel.74.ru

Ключевые теги: Аптеки, демпинг.

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