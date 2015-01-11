В Озерске возбуждено уголовное дело по факту хищения денег с кредитной карты

В начале февраля на телефон жительницы поселка Метлино, 1962 года рождения, поступил звонок от неизвестной девушки, которая представившись работником банка, под предлогом перевода единовременной выплаты с накопительной части пенсии, попросила данные банковской карты, в том числе и короткий номер с обратной стороны. Потерпевшая продиктовала данные своей карты, на которой как, оказалось, отсутствовали денежные средства.

Через некоторое время мошенница перезвонила снова и спросила, есть ли другая карта. Женщина продиктовала данные кредитной карты другого банка, а позже сообщила и коды полученные сервисом «смс-оповещения».

Через некоторое время на телефон потерпевшей поступило СМС сообщение о том, что банк заблокировал кредитную карту. В этот момент снова позвонила аферистка с просьбой продиктовать очередной код подтверждения, узнав, что карта заблокирована, попросила удалить все СМС, попрощалась и выключила телефон, с которого звонила потерпевшей.

В результате противоправных деяний с кредитной карты потерпевшей были похищены деньги в сумме 28153 рубля.

Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража».

Уважаемые граждане! Ни в коем случае никогда никому не сообщайте:

- пароли, приходящие на ваш телефон при помощи сервиса «смс-оповещения»;

- срок окончания действия карты;

- CVC код с обратной стороны карты!

Информация предоставлена пресс-службой УМВД