Сводка происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 166 происшествий, возбуждено 11 уголовных дел, раскрыто 7.

5 февраля на улице Уральская в районе магазина «Три богатыря» сотрудниками полиции был выявлен факт передачи четырем тринадцатилетним девочкам полуторалитровой бутылки алкогольного напитка «Алко» гражданином, 1997 года рождения. В отношении молодого человека за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

7 февраля в полицию обратилась жительница поселка Татыш с заявлением по факту кражи из садового дома, расположенного в садовом товариществе «Татыш-2», имущества на сумму 13000 рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого, им оказался местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража».

9 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в поселке Татыш в гаражном боксе местного жителя, 1985 года рождения, обнаружили и изъяли 47 боевых 9-мм пистолетных патронов, а также 71 охотничий патрон 16 и 12 калибров. Отделением дознания Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск в отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В отношении гражданина, раннее судимого по аналогичной статье, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Информация предоставлена пресс-службой УМВД